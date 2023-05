James Hetfield dos Metallica visita soldados ucranianos no hospital

James Hetfield aproveitou uma pausa na nova digressão dos Metallica para visitar alguns soldados ucranianos feridos, que estão a recuperar em Vail, no Colorado (EUA).

O encontro foi organizado pela associação Limbs For Liberty, de apoio a ucranianos feridos na guerra. Hetfield encontrou-se com Roman Denysiuk e Igor Voinyi, dois soldados e fãs dos Metallica, que se encontram hospitalizados, noticia o “Loudwire”, citando a imprensa do Colorado.

“As canções dos Metallica são muito populares na Ucrânia”, afirmou Denysiuk. “Todos os ouvíamos e sonhávamos vê-los ao vivo, ao crescer”.

Já Voinyi viu o encontro como “inesperado”. “Nem acreditei que era ele quando o vi”, disse. “Foi um encontro curto, mas caloroso. Seria melhor estarmos à volta de uma fogueira, a beber uma cerveja, em vez de estarmos a encontrar-nos no hospital”.

Veja as fotos do encontro: