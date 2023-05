Partido islâmico quer cancelar um concerto dos Coldplay na Malásia: Chris Martin responde

Chris Martin reagiu às vozes que pretendem que os Coldplay cancelem o concerto que têm agendado em Kuala Lumpur, Malásia, no próximo mês de novembro.

A banda britânica foi criticada por Nasrudin Hassari, líder do Partido Islâmico da Malásia, que criticou “a cultura de hedonismo e perversão” do governo malaio e afirmou que o espetáculo dos Coldplay “nada de bom trará à religião, à raça e ao país”, reporta o “NME”.

Em entrevista à rádio malaia HITZ, citada pela publicação britânica, o vocalista deixou rasgados elogios ao povo malaio e convidou “todos” a comparecer ao espetáculo. “Gostamos de todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, todas as religiões”, disse. “Ninguém estará excluído. Queremos que venham ao nosso concerto e se sintam livres para serem vós mesmos. E a quem não está contente por irmos: lamento, mas também gostamos de vocês”, afirmou o músico que, com os Coldplay, encetou na passada semana a digressão europeia com quatro concertos em Coimbra.

Não é a primeira vez que o Partido Islâmico da Malásia se insurge contra a organização de grandes concertos pop no país. No ano passado, o Partido propôs proibir concertos de artistas internacionais antes de um espetáculo de Billie Eilish.