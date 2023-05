A Adidas vai doar receitas obtidas com os últimos exemplares dos ténis Yeezy, de Kanye West, à luta contra o antissemitismo

A Adidas anunciou que as receitas obtidas com os últimos exemplares da Yeezy, marca de calçado de Kanye West, irão ser entregues a organizações de luta contra o antissemitismo.

Recorde-se que a Adidas deu por terminada a sua colaboração com Kanye em 2022, após o rapper ter tecido vários comentários de ódio para com a população judaica. No início deste mês, o diretor-executivo da Adidas, Bjørn Gulden, admitiu que a sua decisão de cortar relações com Kanye “prejudicou” o negócio. A Adidas decidiu vender o restante stock, avaliado em 1104 milhões de euros, e doar os lucros às organizações “que nos apoiam e que foram prejudicadas pelo que o Ye afirmou”, pode ler-se, citado pelo “NME”. “Vender e doar as receitas foi a escolha preferencial de todos os acionistas e organizações com quem falámos. Não existe lugar no desporto ou na sociedade para o ódio de qualquer espécie, e continuamos empenhados em lutar contra isso”.

Entre as organizações que receberão dinheiro da Adidas conta-se a Liga Antidifamação, uma organização norte-americana de combate ao antissemitismo e a todas as formas de intolerância. O Instituto Philonise & Keeta Floyd também será um dos contemplados, após Kanye ter afirmado - e se ter depois retratado e pedido desculpa - que a morte de George Floyd se deveu ao consumo de drogas.

De acordo com a BBC, Kanye West ainda irá, no entanto, receber uma parte das receitas, conforme explicitado no acordo que assinou com a Adidas. As vendas terão início no final deste mês.