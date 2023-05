Recordar é viver: quando Adele se fez passar por uma imitadora... até que começou a cantar

Além dos êxitos em catadupa e da voz impressionante, Adele é conhecida pelo seu grande sentido de humor.

Em 2015, aceitou participar num divertido sketch da BBC, no qual se fez passar por uma sósia de si mesma.

Munida de maquilhagem especial e de próteses no queixo e no nariz, Adele compareceu num concurso de imitadoras suas - "as Adeles", como são mencionadas no sketch - e ninguém desconfiou da sua verdadeira identidade até ao momento da verdade, ou seja, até começar a cantar.

Todo o processo, da preparação da prova até ao momento da revelação, é tão hilariante como comovente. Veja aqui: