Não conseguiu bilhetes para ver Taylor Swift, ofereceu-se para trabalhar como segurança nos concertos

Davis Perrigo, fã de Taylor Swift residente em Nashville (EUA), arranjou uma forma engenhosa de assistir aos concertos da artista na sua cidade: trabalhando como segurança.

Após não ter conseguido comprar bilhetes para os espetáculos, Perrigo ofereceu-se para fazer parte da equipa de segurança que controlou o público no Estádio Nissan, na sexta-feira e sábado. “Na primeira noite estive junto ao palco, mas no sábado a vista era melhor”, contou, ao “Channel 5” do estado do Tennessee.

O entusiasmo de Perrigo por estar presente no concerto foi evidente a todos os demais fãs de Taylor Swift que, nas redes sociais, partilharam vídeos do fã-segurança a cantar. Só a equipa da própria artista não ficou satisfeita com a sua prestação: “disseram-me que estava a dar demasiado [nas vistas] e que tinha de me acalmar”, contou.

Veja o vídeo: