MARO: “Eu dizia ‘tenho de parar, não estou a aguentar’, mas era ‘só mais isto’. Cheguei a um esgotamento, a um lugar de depressão”

MARO falou, no podcast Posto Emissor, sobre a necessidade que sentiu de se afastar dos palcos e parar, no final do ano passado, depois de ter chegado a um “lugar de esgotamento e depressão”.

“De repente, a ideia de dar um concerto era difícil. Estás cansada mas não consegues dormir e também não queres sair da cama”, recorda a artista, “chegou uma hora em que disse ‘não preciso de ir tocar em estádios e ser famosa’”.

Ouça a partir dos 14 minutos e 40 segundos.