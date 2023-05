Coldplay em Coimbra: PSP faz balanço positivo até agora

A PSP fez hoje um balanço “positivo” dos dois concertos da banda britânica Coldplay, em Coimbra, não tendo registado ocorrências significativas de ordem pública e de segurança. Os dois primeiros de quatro concertos, no Estádio Cidade de Coimbra, decorreram na quarta e na quinta-feira. Os outros dois espetáculos estão agendados para sábado e domingo.

“O facto de o público aderir aos apelos para chegar cedo ao recinto do espetáculo tem contribuído decisivamente para que o processo de entrada decorra sem problemas de maior”, afirma, citado numa nota de imprensa, o responsável da área operacional do Comando Distrital da PSP de Coimbra, intendente Pedro Marques. Outro dos fatores a realçar é “a atenção que o público tem dado à lista de objetos proibidos, evitando demoras desnecessárias nas revistas”, acrescenta.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), do primeiro para o segundo concerto verificou-se uma “diminuição nos congestionamentos de trânsito”, que caracteriza a “saída massiva após o espetáculo”. A PSP aconselha quem se encontrar do lado nascente do Estádio, junto ao Gira Solum, e, após o concerto, pretenda seguir para sul, a optar por utilizar a autoestrada 13 (A13) e não a autoestrada (A1), de modo a facilitar o escoamento de trânsito, seguindo o percurso - Circular Externa (direção Portela) – A13 - A1 (Condeixa-a-Nova). Se a opção for a A1, deve ir pela Circular Externa (direção Coselhas/Casa do Sal) - Ponte Açude – A1 (Coimbra Sul) ou Ponte Rainha Santa – Itinerário Complementar 2 (IC2) – A1 (Condeixa-a-Nova). Para quem pretende seguir para norte, o trajeto deve passar passa pela Circular Externa (direção Coselhas/Casa do Sal) – IC2 – A1 (Coimbra Norte). Se a intenção for seguir para oeste, o itinerário sugerido passa pela Circular Externa (direção Coselhas/Casa do Sal) – IC2 – A14 (Coimbra Norte). Por fim, para quem for para este, o caminho a seguir é a Circular Externa (direção Coselhas/Casa do Sal) – IC2 – Itinerário Principal 3 (IP3).

A PSP de Coimbra planeou e tem em curso, para estes quatro espetáculos, um policiamento de “grande envergadura”, em diversos pontos da cidade, num total de mais de “150 efetivos” das várias valências da Polícia de Segurança Pública.