Polícia do País de Gales criticada por recorrer a reconhecimento facial em concerto de Beyoncé

A polícia do País de Gales está a ser fortemente criticada, após ter recorrido a tecnologia de reconhecimento facial num concerto de Beyoncé em Cardiff, esta quinta-feira.

Segundo a polícia, citada pela BBC, esta tecnologia não foi utilizada dentro do Principality Stadium, onde Beyoncé atuou, mas sim no centro da cidade. O objetivo era o de identificar membros do público procurados por “crimes prioritários”.

As tecnologias de reconhecimento facial têm sido alvo de críticas por parte de ativistas pelos direitos humanos, dado terem um viés racial.

De acordo com a BBC, a polícia do País de Gales acrescentou que os dados obtidos de indivíduos que não se encontrem numa lista de procurados não serão guardados, mas sim imediatamente apagados. Esta mesma tecnologia foi utilizada durante a cerimónia de coroação do Rei Carlos III, merecendo o mesmo tipo de críticas.