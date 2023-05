Will Champion, dos Coldplay, desenhou um pastel de nata na bateria: “É maravilhoso estar de volta a Portugal”

Os Coldplay iniciaram esta quarta-feira a manga europeia da digressão “Music of the Spheres”. Coimbra teve as honras de reabertura da ‘tour’ esta quarta-feira, seguindo-se novos espetáculos no Estádio Cidade de Coimbra na quinta, sábado e domingo.

A impressão positiva causada pelo regresso a Portugal e pela estreia em Coimbra é visível num ‘tweet’ dos Coldplay publicado a poucas horas do regresso ao palco, esta quinta-feira.

A mensagem, surpreendente, é assinada pelo baterista Will Champion: “Pastelaria nunca foi a minha ‘cena’, por isso apresento as minhas desculpas por esta versão rude do pastel de nata. Porém, é maravilhoso estar de volta a Portugal nesta bonita cidade de Coimbra. A noite passada foi tão divertida, estamos prontos para outra.”

A acompanhá-la, a referida ilustração do portuguesíssimo pastel de nata imortalizada na pele da bateria de Champion, e a devida documentação: “Coimbra. 17, 18, 20, 21 de Maio de 2023”.