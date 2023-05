Álvaro Covões: “Os concertos dos Coldplay são mais um teste para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa”

O diretor da Everything Is New, empresa que organiza os quatro concertos dos Coldplay em Coimbra, disse à SIC que estes espetáculos são, pela sua dimensão, “um teste” para a realização em Lisboa da Jornada Mundial da Juventude, cuja unidade de missão Covões integra. Em abril, no Posto Emissor da BLITZ, revelava que a sua maior preocupação é “como as pessoas vão chegar cá”

15:08