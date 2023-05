Jorge Palma: “O primeiro Festival da Canção pós-25 de Abril foi uma rebaldaria. Os jornalistas contaram as canções com a palavra ‘povo’”

Convidado do mais recente episódio do podcast da BLITZ, Posto Emissor, Jorge Palma conversou sobre o seu novo álbum de originais, “VIDA”, comentando também generosamente momentos mais e menos conhecidos do seu percurso.

Em 1975, Jorge Palma participou, com Fernando Girão, no Festival da Canção, com o tema ‘O Pecado Capital’.

“O primeiro Festival da Canção a seguir ao 25 de Abril foi uma rebaldaria”, recorda entre risos. “Houve jornalistas que contaram as vezes que se mencionava, nas canções, as palavras ‘povo’ e ‘luta’… Foi tudo mal vestido, e eu e o Fernando Girão fomos considerados os mais mal vestidos de todos os festivais. Uma festa”, conta Jorge Palma.

Ouça a história pelos 58m 36s: