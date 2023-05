Revelado o nome do filho de Rihanna e A$AP Rocky

Já se sabe o nome do primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky: RZA Athelston Mayers.

A informação foi dada pelo “Daily Mail”, que obteve a certidão de nascimento do bebé. O seu nome vem do rapper e produtor RZA, membro dos Wu-Tang Clan, que em julho atuarão no Super Bock Super Rock.

A data de nascimento também já é conhecida: 13 de maio, às 10h58, no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles.

Rihanna, recorde-se, está grávida do seu segundo filho com A$AP Rocky. Nem um nem outro colaboraram alguma vez com RZA, mas A$AP tem uma canção com Raekwon, também dos Wu-Tang Clan: ‘Fly International Luxurious Art’.