Kaytranada e outras duas novidades encerram cartaz do festival Super Bock Super Rock

Kaytranada, Parov Stelar e Kaleo são as novas confirmações para o festival Super Bock Super Rock, avançou esta manhã a promotora Música no Coração. Os três artistas, que encerram o cartaz da edição deste ano, atuam no último dia, 15 de julho, no palco principal.

O canadiano Kaytranada, colaborador habitual de artistas como Anderson .Paak ou Kelela, regressa a Portugal dois anos depois do EP “Intimidated” e no momento em que se prepara para editar um álbum em parceria com o rapper Aminé. “Kaytraminé” contará com convidados como Snoop Dogg, Pharrell Williams ou Amaarae.

Parov Stelar, artista austríaco que conjuga na sua música elementos de hip-hop, jazz e eletrónica, traz consigo o álbum “Moonlight Love Affair”, editado no ano passado. Já os islandeses Kaleo vêm apresentar “Surface Sounds”, editado em 2021.

De regresso ao Meco, mais precisamente à Herdade do Cabeço da Flauta, o Super Bock Super Rock decorre entre os dias 13 e 15 de julho. Entre os nomes previamente confirmados, encontram-se The Offspring, Father John Misty, Wu-Tang Can ou Steve Lacy.

Os passes gerais estão à venda por 125 euros e os bilhetes diários por 65 euros. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.