Morreu Frank Kozik, o importante artista gráfico que desenhou capas de discos e pósteres para Nirvana, Offspring ou Queens of the Stone Age

Morreu o artista e designer gráfico Frank Kozik, responsável pelas capas de álbuns de bandas como os Queens of the Stone Age, The Offspring ou Melvins. Tinha 61 anos. A sua morte, designada como “inesperada”, foi divulgada através das redes sociais. “Ele era maior que ele próprio: um ícone em todos os géneros nos quais trabalhou”, pode ler-se num comunicado partilhado na conta oficial do artista no Instagram.

Frank Kozik começou a trabalhar com a música nos anos 80, em Austin (Texas), desenhando pósteres para bandas punk locais. O seu trabalho acabaria por chamar a atenção de nomes como os Nirvana, Pearl Jam, Beastie Boys ou Green Day. Entre as suas obras mais conhecidas estão a capa de “Americana” (1998), dos Offspring, e a do disco de estreia, homónimo, dos Queens of the Stone Age (1998). Kozik também realizou um videoclip para ‘Pretty Noose’, dos Soundgarden, em 1996.

Entre 1994 e 2001, teve também a sua própria editora, lançando títulos dos Melvins, Kyuss ou Queens of the Stone Age. Nos últimos anos, colaborou com a fabricante de brinquedos Kidrobot. Em 1999, a propósito de uma exposição do seu trabalho em Lisboa, foi entrevistado pelo jornal BLITZ e assinou a capa dessa mesma edição do semanário (7 de junho).