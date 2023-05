Sum 41 anunciam o fim da banda depois de uma digressão mundial

Os Sum 41 anunciaram esta segunda-feira o seu fim de carreira. A banda canadiana de pop/punk irá colocar um ponto final em 27 anos de existência com uma última digressão mundial.

Em comunicado, os Sum 41 escreveram que a banda lhes proporcionou “alguns dos melhores momentos” das suas vidas. “Estamos eternamente agradecidos aos fãs, tanto novos como velhos”.

Ao longo da sua existência, os Sum 41 lançaram sete álbuns de estúdio, aos quais se acrescentará “Heaven and Hell”, que será editado este ano. Entre as suas canções de maior sucesso contam-se ‘Fat Lip’, que chegou ao primeiro lugar das tabelas da Billboard, ‘The Hell Song’ e ‘In Too Deep’.