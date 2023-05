Luca Argel: “Red Hot Chili Peppers foi a banda que me despertou a vontade de fazer música, dar concertos, tocar guitarra”

Com disco novo, “Sabina”, lançado recentemente, e vários concertos na agenda, Luca Argel esteve no Posto Emissor, podcast da BLITZ, recordando a forma como se tornou melómano e, mais tarde, estudante de música numa universidade do Rio de Janeiro.

“Red Hot Chili Peppers foi a banda que me despertou a vontade de fazer música, dar concertos, tocar guitarra”, contou o luso-brasileiro, mostrando-se fã dos álbuns “Blood Sugar Sex Magik”, mas não só.



“Gosto muito do ‘Californication’, que estourou no Brasil quando eu tinha 11 ou 12 anos. Depois fui voltando para trás no tempo e as minhas bandas preferidas passaram a ser as que já não existiam. A minha santíssima trindade era: Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath.”

Ouça a história completa pelos 19m 31s.