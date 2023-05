Eurovisão: Mimicat “muito aplaudida” na votação do júri para a terca-feira decisiva

Mimicat voltou a subir ao palco da Eurovisão, para atuar no “jury show” - o espetáculo onde votam os júris nacionais, e a cujos votos se somarão os do público, via televoto.

O website "ESC Portugal" recolheu alguns testemunhos da imprensa estrangeira, com o “ESCDaily” a destacar “um visual ainda mais alternativo” por parte de Mimicat, mas a salientar que, apesar das “rotinas de dança engenhosas”, “a performance arrasta-se um pouco”. Já o “ESC-Plus” nota que Mimicat se tem “mostrado confortável e autoconfiante” em palco.

No Twitter, o “ESCXtra” diz-se “surpreendido com a energia e a forma como o sentimento da canção, juntamente com a performance, se transforma perante o público”, dando Mimicat como garantida na final.

A primeira semifinal do festival da Eurovisão, em que atuará Mimicat, realiza-se esta terça-feira a partir das 20h. Apurando-se para a final, a cantora portuguesa volta a subir ao palco da Liverpool Arena no próximo sábado, 13 de maio.