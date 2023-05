Dia decisivo na Eurovisão: Mimicat e Portugal na final, dizem as casas de apostas

‘Ai Coração’, canção que representa Portugal no festival da Eurovisão, cimentou a sua posição entre o lote de canções que, apresentando-se na primeira semifinal do evento, estão entre os 10 lugares que, de acordo com as previsões das principais casas de apostas, garantirão apuramento para a final.

O tema interpretado por Mimicat surge em 9º nas ‘odds’ para a semifinal desta terça-feira, com 70% de hipóteses de qualificação para a final de sábado. Neste ranking, onde Mimicat consegue o melhor resultado desde o início da temporada eurovisiva, a canção portuguesa conseguiu ultrapassar a concorrente croata, após o “jury show” de segunda-feira.

Em primeiro lugar nesta semifinal estão Finlândia, Suécia, Israel e Noruega, todos com 96% de probabilidades de passar à final e entre os 10 primeiros no ranking geral, que congrega as 37 canções a concurso. Em último encontra-se a República da Irlanda, com apenas 18%. A primeira semifinal da Eurovisão está marcada para esta terça-feira, às 20h, na Liverpool Arena.

Na tabela geral de “odds” do Eurovisionworld, Mimicat também está em rota ascendente, subindo duas posições para o 24º lugar, depois de ter passado várias semanas no 26º.