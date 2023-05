Luca Argel: “A insistência de Portugal em glorificar o passado colonial foi tão repetida pelo Estado Novo que se tornou um afeto”

Com novo álbum, “Sabina”, lançado este ano, Luca Argel esteve no Posto Emissor, podcast da BLITZ, para falar sobre os temas abordados em temas como ‘Peça Desculpas, Senhor Presidente’, no qual defende que Portugal deve fazer um pedido de desculpas institucional pelo seu passado colonialista.

“A insistência de Portugal em glorificar o seu passado colonial foi tão repetida pelo Estados Novo que transformou essa glorificação num afeto. [Já] faz parte da auto-imagem de cada português”, acredita.

“Levar esta questão para o [lado] pessoal é um sintoma grave de como Portugal tem educado os seus cidadãos quanto à sua História. Um pedido de desculpas [institucional] pode facilitar e permitir que se discuta o que interessa, como políticas de reparação, que fomentem representatividade, que combatam racismo e a xenofobia.”

Pode ouvir a resposta completa pelos 50m 39s.