A lista de objetos proibidos na Eurovisão inclui instrumentos musicais, bebidas alcoólicas e bandeiras de países não-participantes

Bandeiras de países não-participantes (incluindo da Rússia), instrumentos musicais ou outros aparelhos sonoros, bebidas alcoólicas ou guarda-chuvas são alguns dos objetos proibidos na Liverpool Arena, que acolhe a edição deste ano da Eurovisão a partir desta terça-feira, dia em que se realiza a primeira semifinal. Mimicat tentará a apuração de Portugal para a final do próximo sábado com a canção ‘Ai Coração’.

Na sala, com capacidade para 11 mil pessoas, também não poderão entrar líquidos em embalagens com mais de 100 mililitros, bicicletas ou skates, cadeiras, substâncias inflamáveis, objetos cortantes, objetos ou peças de roupa com mensagens ofensivas ou de protesto, selfie sticks, máscaras que cubram a totalidade da cara ou correntes. A lista completa poderá ser consultada aqui.

A BBC, que transmitirá o concurso na televisão, já avisou que todos os objetos proibidos deverão ser entregues à entrada e não serão devolvidos. Não haverá, na arena, um local onde deixar malas de viagem e a organização incentiva as pessoas a levar sacos com dimensões reduzidas – não podem ser maiores do que uma folha A4.