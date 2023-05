Os Thirty Seconds To Mars mostraram um vídeo teaser para uma canção nova, intitulada ‘Stuck’. O tema, que chega na próxima segunda-feira, é o primeiro do grupo desde 2018, ano em que editaram “America”.

O vídeo, de apenas 14 segundos, mostra Jared Leto a cantar “The way you move has got me stuck”, enquanto diversos modelos vão cantando e dançando.

Veja aqui: