Sérgio Godinho, Gisela João e GNR em festival de entrada grátis nos Jardins da Torre de Belém

Artistas como Gisela João, Sérgio Godinho, Nenny e o projeto José Pinhal Post Mortem Experience integram uma iniciativa gratuita de “celebração da música portuguesa”, que acontece em junho nos Jardins da Torre de Belém, em Lisboa.

De acordo com comunicado da organização, o primeiro dia do FNAC Live, 2 de junho, começa com um DJ ‘set’ do ator Nuno Lopes. Ainda para o primeiro dia, está marcado um espetáculo da Lisbon Film Orchestra, dirigida pelo maestro Nuno Sá, que irá apresentar “as melhores músicas das bandas sonoras mais reconhecidas do mundo cinematográfico”, e será exibido o filme-concerto “Circo de Feras” dos Xutos & Pontapés.

No segundo dia, 3 de junho, haverá uma série de concertos, que irão decorrer em dois palcos. Pelo palco principal passam Gisela João, GNR, Nenny, Sérgio Godinho, You Can’t Win Charlie Brown e o projeto José Pinhal Post Mortem Experience Já no palco dedicado aos novos talentos irão atuar Azia, Quase Nicolau, Peter Suede, Redoma, Velhote do Carmo e Ana Lua Caiano.

Na mesma ocasião, serão anunciados os vencedores da 21.ª edição dos Novos Talentos FNAC, que contemplam seis categorias: fotografia, ilustração, escrita, cinema, música e videojogos. Os vencedores recebem 10 mil euros cada um. O FNAC Live, criado e produzido pela cadeia de lojas FNAC, é coorganizado com a Câmara Municipal de Lisboa.