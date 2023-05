Álvaro Covões: “Podemos estar 4 horas a assistir aos canais de informação e não vemos uma notícia de cultura. Mas vemos futebol”

Álvaro Covões defende, no Posto Emissor, que as quotas de música portuguesa funcionaram na rádio mas que deveria, também, haver quotas de notícias de cultura nas televisões. “Há quatro canais de informação no cabo e podemos estar 4 horas a assistir e não vemos uma notícia de cultura. Uma. Mas vemos futebol. E ainda bem. Há cada vez mais pessoas interessadas no futebol".

“Não falem só das rádios. As rádios já fizeram o seu papel e contribuíram. E tudo o resto? Porque é que vejo um telejornal e não tenho notícias de cultura?”, acrescenta ainda o diretor da Everything is New e responsável pelo festival NOS Alive, divulgando que apresentou uma proposta ao governo no sentido de aplicar quotas de cultura na televisão.

