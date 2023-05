The Smile de Thom Yorke estão a gravar segundo álbum

Os The Smile, banda que junta Thom Yorke e Jonny Greenwood (Radiohead) ao baterista Tom Skinner, partilharam fotografias suas no estúdio onde estão a gravar o segundo álbum.

O sucessor de “A Light For Attracting Attention”, de 2022, deverá ser editado no próximo verão.

O grupo regressará à estrada a 21 de junho, para uma digressão que terá início na Cidade do México. Os The Smile atuaram no Coliseu de Lisboa em julho de 2022.