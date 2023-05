Papillon, Prodígio e banda de homenagem aos Linkin Park entre as novas confirmações para o festival MEO Sudoeste

Papillon, Prodígio, Bianca Barros, Blacci, Catarina Filipe, Edgar Domingos, Harold, Leo 2745, Mizzy Miles, Supa Squad, o projeto Sounds of All Colors com Liliana Almeida e Naya Faquirá e Hybrid Theory, banda de homenagem aos Linkin Park, são as 12 novas confirmações no cartaz do festival MEO Sudoeste.

Os nomes anunciados esta tarde subirão ao palco LG, “dedicado à música nacional e lusófona, com especial atenção à música emergente”, naquela que será a 25ª edição do festival da Zambujeira do Mar, que decorre entre os dias 9 e 12 de agosto - o campismo abre a 5 de agosto.

À venda nos locais habituais, os passes gerais custam 125 euros e os bilhetes diários 60 euros. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.