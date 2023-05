Festival Super Bock Super Rock anuncia concertos de Tara Perdida, Tomás Wallenstein e Surma

O festival Super Bock Super Rock tem mais nove artistas confirmados: Amaura, Glockenwise, Holly Hood, Irma, Noiserv, Surma, Tara Perdida, Tomás Wallenstein e Sounds of All Colors com Calua e Nitry completam a programação do palco LG.

De regresso ao Meco, mais precisamente à Herdade do Cabeço da Flauta, o Super Bock Super Rock decorre entre os dias 13 e 15 de julho. Entre os nomes já confirmados, encontram-se The Offspring, Father John Misty, Wu-Tang Can ou Steve Lacy.

Os passes gerais estão à venda por 125 euros e os bilhetes diários por 65 euros. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.