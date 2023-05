Pouco depois de revelar o vídeo oficial para ‘Ai Coração’, canção com a qual representará Portugal no Festival da Eurovisão, Mimicat partilhou algumas cenas de bastidores das filmagens do mesmo.

“O videoclipe quase não acontecia”, confessa a cantora, que disputará a 9 de maio a passagem à final da Eurovisão. Na origem dos contratempos estiveram problemas de disponibilidade de Mimicat e o seu desejo de incluir os fãs no vídeo.

Veja aqui as cenas de bastidores de ‘Ai Coração’: