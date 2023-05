Ed Sheeran considera “insultuosas” alegações de plágio de canção de Marvin Gaye

Ed Sheeran considera “insultuosas” as alegações de plágio de uma canção de Marvin Gaye que o levaram a responder num tribunal de Nova Iorque. O músico britânico é acusado de copiar ‘Let’s Get It On’ no seu sucesso ‘Thinking Out Loud’ e chegou mesmo a cantar durante uma das audiências para tentar provar que não há plágio nenhum, dizendo que a sua canção foi inspirada pelo músico irlandês Van Morrison.

“Considero insultuoso dedicar toda a minha vida a ser cantor e escritor de canções e ter alguém a diminuir isso”, disse Sheeran em tribunal. O processo foi movido por herdeiros de Ed Townsend, coautor de ‘Let’s Get it On’, cujos advogados apresentaram numa audiência realizada na semana passada um vídeo de uma performance do cantor britânico, em Zurique, a alternar entre ‘Thinking Out Loud’ e o clássico de Gaye.

Respondendo ao vídeo, Sheeran declarou que é frequente os artistas juntarem várias canções com os mesmos acordes em ‘mashups’ e que noutras ocasiões também misturou ‘Thinking Out Loud’ com ‘Crazy Love’ de Van Morrison e ‘I Will Always Love You’ de Dolly Parton. O músico chegou mesmo a ridicularizar um dos advogados de acusação devido a questões sobre a frequência com que colabora na escrita de canções com outros artistas.

Os advogados dos herdeiros de Townsend citaram também o testemunho de um “especialista”, com Sheeran a acusá-lo de ter alterado ‘Thinking Out Loud’, ao transcrevê-la, para que os acordes e melodia ficassem mais próximos de ‘Let’s Get It On’. “Se posso ser sincero, penso que o que ele está a fazer aqui é criminoso”.

Amy Wadge, coautora de ‘Thinking Out Loud’ e colaboradora de longa-data de Sheeran, também testemunhou em tribunal, refutando ter copiado ‘Let’s Get It On’ e sinalizando que há outras canções que partilham os mesmos acordes, dando como exemplo ‘You’re Still The One’, de Shania Twain.

Se Sheeran for considerado culpado, haverá um segundo julgamento para determinar um valor correspondente aos danos. Entretanto, o músico disse ter recebido mensagens de apoio de outros artistas, que se dizem preocupados que o mesmo possa vir a acontecer com eles se perder o caso em tribunal.