Um novo documentário sobre Syd Barrett, cofundador dos Pink Floyd, está a caminho e o trailer já chegou

O novo documentário sobre a vida e obra de Syd Barrett, cofundador dos Pink Floyd, já tem trailer. Intitulado “Have You Got It Yet?”, o filme foi realizado por Roddy Bagawa e Storm Thorgerson, responsável por muitas capas dos álbuns dos Pink Floyd, hoje icónicas.

“Have You Got It Yet?” abordará o tempo de Syd Barrett nos Pink Floyd, bem como a sua carreira a solo e os anos que passou longe das luzes da ribalta, até à sua morte em 2006. O documentário tem estreia marcada para o dia 15 de maio.

Além de imagens inéditas de Barrett, “Have You Got It Yet?” contará com entrevistas a figuras próximas do músico e fãs, casos dos seus ex-colegas nos Pink Floyd: David Gilmour, Roger Waters e Nick Mason. Pete Townshend, dos The Who, e Graham Coxon, dos Blur, também participam no documentário.

Veja o trailer: