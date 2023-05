Recordar é viver: quando Sinéad O’Connor foi vaiada por uma multidão enfurecida e saiu do palco a correr numa homenagem a Bob Dylan

Num concerto de aniversário de Bob Dylan, em 1992, Sinéad O'Connor deparou-se com uma multidão enfurecida ao subir ao palco do Madison Square Garden, em Nova Iorque, para interpretar uma versão do clássico de Dylan 'I Believe in You'.

No espetáculo, que decorreu 13 dias depois de ter rasgado uma fotografia do Papa no programa televisivo "Saturday Night Live", a artista foi vaiada, viu-se obrigada a interromper a canção, cantou 'War', de Bob Marley, de forma enraivecida, mas acabou por abandonar o palco apressadamente.