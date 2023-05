O melhor dos The National: 22 canções que trazemos no coração da banda ‘adotada’ pelos portugueses

1. Cold Girl Fever (2001)

Quando lançaram o primeiro álbum, um trabalho homónimo de 2001, os The National passaram despercebidos. Na altura, mantiveram os seus empregos de “gente séria” e, quando andavam em digressão, ficavam a dormir no sofá dos amigos, e não em hotéis luxuosos. Em “The National”, disco cuja capa ficou conhecida pela foto do baterista Bryan Devendorf emergindo de uma piscina, já se detetavam porém pistas do talento para as canções peculiares, entre o indie rock e a americana, sobre relações amorosas e tudo à volta. “I promised to leave if you ever went cold/ Then leave when I'm sleeping, you told me”, cantava Matt Berninger, um debutante aos 30 anos.