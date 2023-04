Harry Styles faz fã desmaiar no último programa de James Corden

James Corden despediu-se do seu “Late Late Show” na passada sexa-feira. Para aquele que foi o último episódio do programa, o humorista britânico contou com uma vasta constelação de estrelas: entre elas, estava o conterrâneo Harry Styles.

Antes de se sentar para a entrevista, na qual não afastou a possibilidade de uma reunião da sua antiga banda, os One Direction, Styles cumprimentou os fãs presentes no auditório. Uma delas não resistiu à emoção de conhecer o músico e acabou por desmaiar - com o vídeo desse momento a correr rapidamente pelas redes sociais.

Veja-o aqui: