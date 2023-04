Antiga noiva de Freddie Mercury explica o porquê de querer vender vários objetos pessoais do músico em leilão

Mary Austin, antiga noiva de Freddie Mercury, irá leiloar boa parte da sua coleção de objetos que pertenceram ao músico.

Entre os cerca de 1500 itens que irão a leilão contam-se roupas, instrumentos e, até, letras de canções escritas à mão pelo vocalista dos Queen. Estima-se que todos estes objetos possam atingir um valor na ordem dos 6,7 milhões de euros.

A decisão de Austin, que herdou metade dos bens de Mercury e reside, ainda hoje, na mansão deste, levou os fãs a questionarem-se sobre os motivos da mesma. Em declarações à BBC, Austin afirmou necessitar de “seguir em frente”.

“Chegou a altura de tomar a decisão difícil de encerrar este capítulo muito especial na minha vida”, explicou. “Decidi que não seria apropriado manter estas coisas. E se era para vender, era para vender tudo".

O leilão, realizado pela Sotheby's, irá ter lugar no dia 6 de setembro. De 4 de agosto a 5 de setembro, os fãs poderão ver de perto os objetos que serão colocados à venda numa exposição intitulada “Freddie Mercury: A World of His Own”.