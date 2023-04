Recordar é viver: a comovente despedida de Zé Pedro dos Xutos & Pontapés, no palco do Coliseu de Lisboa

Menos de um mês antes de falecer, Zé Pedro atuou com a sua banda de sempre, os Xutos & Pontapés, no Coliseu de Lisboa. Cientes da fragilidade da sua saúde, os fãs acarinharam-no mais do que nunca. ‘Para Sempre’ foi a canção da despedida. Com aplausos: recorde aqui

Há uma hora