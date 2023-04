Sérgio Godinho recebeu Prémio Carreira: "No Brasil, a música sempre foi reconhecida como parte da cultura, e aqui tem de ser cada vez mais"

Sérgio Godinho foi esta quinta-feira galardoado com o Prémio Carreira, na edição deste ano dos Prémios Play. Recebendo o troféu das mãos do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o cantor-compositor agradeceu a distinção e assistiu, de seguida, a uma homenagem protagonizada por Jorge Palma, Diogo Piçarra e Manuela Azevedo, dos Clã, em conjunto com a banda que há muito acompanha Sérgio Godinho, Os Assessores.

Comentando o vídeo que antecedeu a entrega do prémio, Sérgio Godinho afirmou: “Há ali muita vida, e muita vida vivida, sobretudo. Na música, noutros palcos e noutras artes afins. É toda uma vida, que começou há 52 anos, com o primeiro disco. É muito recompensador continuar em atividade e ter esta alegria dos palcos, dos meus companheiros de palco e do público.”

No seu discurso, o Ministro da Cultura afirmou que é possível contar “a história do país através das canções do Sérgio Godinho. Há uma canção para as últimas cinco décadas do país escrita [por ele], em todos os registos: tem um registo coloquial, um lado irónico, mas também um lado de enorme lirismo. E, pela métrica, acho que o Sérgio Godinho foi o primeiro rapper português. O Prémio Carreira é dele há muito tempo, as canções são nossas”, rematou.

Sérgio Godinho começou por destacar a presença dos seus “queridos companheiros”, com quem partilhou “tantos palcos. E o que queria sublinhar é a pujança e a diversidade da música portuguesa. Somos um país que não só não se pode queixar da falta de música, como a música corre em nós."



“O Pedro Adão e Silva é Ministro da Cultura, mas a cultura faz-se também da música, e muito da música. No Brasil, a música sempre foi reconhecida como parte integrante da cultura, e aqui tem de ser cada vez mais e a prova é essa pujança e criatividade permanente. As figuras que vão aparecendo em vários géneros, e quando eu falo de diversidade, isso é o mais importante. Viva a música, e continuemos a lutar por ela!”