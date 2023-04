Mimicat cantou em programa do Festival da Eurovisão: mas não foi ‘Ai Coração’

Mimicat foi uma das convidadas do segundo episódio do programa “Eurovision… A Little Bit More”, promovido pelo Festival da Eurovisão, com a participação dos concorrentes à edição deste ano, que se realiza no próximo mês.

A representante de Portugal no certame optou por interpretar em formato acústico ‘Nobody Knows’, tema que consta do seu segundo álbum, “Back in Town”, lançado em 2017.