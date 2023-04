Os Metallica não chegam ao 1º lugar do top americano pela primeira vez em 32 anos

O novo álbum dos Metallica, “72 Seasons”, ficou-se pelo segundo lugar na tabela de vendas norte-americana, com 146 mil cópias vendidas e mais de 16 milhões de streams na sua primeira semana.

Apesar de ter sido o álbum rock que mais vendeu na sua semana de lançamento, em quatro anos, “72 Seasons” ficou de fora do cobiçado número um. A “culpa” é do terceiro álbum do cantor country Morgan Wallen, “One Thing at a Time”.

Foi a primeira vez desde o chamado “álbum preto”, de 1991, que os Metallica não chegaram ao primeiro lugar das tabelas da Billboard com um disco novo. Recorde-se que o grupo iniciará, na quinta-feira, em Amesterdão uma nova digressão mundial.