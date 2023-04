Iggy Pop toca Lou Reed com membros dos Guns N’ Roses e Red Hot Chili Peppers

Iggy Pop deu um concerto em Los Angeles, no final da passada semana, com os The Losers, banda formada por Andrew Watt, Jamie Hince (The Kills), Duff McKagan (Guns N' Roses) e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

O final do espetáculo deu-se com um grande clássico do rock'n'roll: ‘Walk On The Wild Side’, canção de Lou Reed. O momento, a primeira vez que Iggy cantou este tema na sua carreira, foi registado em vídeo: