Dave Grohl invadiu o palco e gritou bem alto no concerto das Wet Leg no festival Coachella

As britânicas Wet Leg atuaram na sexta-feira no festival de Coachella, tendo passado por uma invasão de palco invulgar, liderada por Dave Grohl, líder dos Foo Fighters.

Num momento típico dos concertos da dupla, em que esta pede ao público para que grite o mais alto que puder, Grohl entrou em palco juntamente com outros convidados e emprestou a sua voz ao desafio.

As Wet Leg não esconderam alguma surpresa por ver Grohl, que já assumiu por diversas vezes ser fã do grupo, em palco. A dupla atuará em Portugal a 18 de julho, fazendo a primeira parte do concerto de Harry Styles.

Veja o vídeo: