Pearl Jam anunciam nova digressão com preços de bilhetes “às claras”

Os Pearl Jam anunciaram uma nova digressão pelos Estados Unidos, tendo esclarecido que os preços dos bilhetes estarão “às claras”.

Os bilhetes serão disponibilizados pela Ticketmaster num regime de all-in pricing, o que significa que o preço listado nas plataformas de vendas é o preço final, já incluindo todas e quaisquer taxas.

O objetivo, segundo os Pearl Jam, é o de “proteger os fãs”. Desse modo, os bilhetes vendidos serão igualmente intransmissíveis, e será criada, em cada espetáculo, uma área premium (não mais de 10% de cada sala) para, justificam, manter baixos os preços dos restantes bilhetes.

A digressão, que conta até agora com nove datas, terá início em agosto, em St. Paul, no estado do Minnesota. Os bilhetes já estão disponíveis para membros do Ten Club, o clube de fãs dos Pearl Jam.