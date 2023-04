Chegou ‘Vida’, o primeiro single do novo álbum de Jorge Palma: ouça aqui

"A canção que dá nome ao álbum foi escrita numa noite em que estava sozinho na sala de minha casa. Peguei na guitarra acústica e a coisa saiu. Entretanto convidei o meu velho amigo e grande músico Júlio Pereira para tocar outras duas acústicas e entreguei ao Filipe Melo, por quem tenho grande simpatia e admiração, o arranjo de uma pequena orquestra de câmara. Ele atirou-se com unhas e dentes e o resultado é o que podem ouvir", explica o autor no texto de apresentação da canção. Quanto ao vídeo, foi realizado por André Tentugal e é descrito pelo próprio como "uma ode visual ao existencialismo através de fragmentos íntimos de vida de um conjunto de personagens distintas e uma viagem poética aos seus sentimentos: amor, nostalgia, solidão, paixão, rancor".

“Vida” estará disponível numa edição especial e será apresentado a 6 de maio, no Convento de São Francisco, em Coimbra, num concerto em que marcarão presença alguns dos convidados dos discos.

Refletindo sobre a prolongada gestação do disco, que foi alternando com vários espetáculos ao vivo, Jorge Palma elabora: “O estúdio é como um laboratório, um lugar onde temos de aperfeiçoar a afinação, a dicção, tudo. No estúdio, ou está lá ou não está. Se não estiver repete-se, repete-se e repete-se outra vez. São coisas que se completam, tal como o ato solitário de escrever uma canção, que é oposto ao ato de a partilhar com público em palco. São funções que se completam e tudo isso faz aquilo que é a minha vida profissional”, explica.