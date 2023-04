“Are you thinking what I’m thinking? Are you feeling what I’m feeling?”: 25 segundos para matar saudades dos Foo Fighters

Os Foo Fighters partilharam mais um trecho de música nova, nas redes sociais.

Este pedaço de música sucede ao que já tinham divulgado, na semana passada, e que deixou os fãs do grupo a salivar.

O vídeo, de 25 segundos, não foi publicado com uma qualquer legenda, mas mostra uma possível letra: “Are you thinking what I'm thinking? / Are you feeling what I'm feeling? / This is happening now”. Dada a semelhança com as palavras do vídeo anterior, os fãs acreditam que se possa tratar de uma outra parte da mesma canção.

A confirmar-se, esta será a primeira canção nova dos Foo Fighters desde a morte do baterista Taylor Hawkins, em fevereiro de 2022. A banda irá regressar este ano aos palcos, para uma nova digressão.