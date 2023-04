Falsa canção de Drake com The Weeknd tornou-se viral mas foi retirada do ‘streaming’: tinha sido feita através de inteligência artificial

Uma alegada canção nova de Drake com The Weeknd obteve milhões de escutas nas várias plataformas de streaming, no passado fim de semana - até que se descobriu ser falsa.

A canção foi lançada por um utilizador do TikTok, com o handle Ghostwriter977, que a compôs com recurso à inteligência artificial. Intitulada ‘Heart On My Sleeve’, obteve mais de 600 mil escutas no Spotify, 15 milhões de visualizações no TikTok e 275 mil visualizações no YouTube até ser retirada.

Na legenda, o utilizador em questão, que ainda não foi identificado, escreveu: “isto é apenas o começo”. A editora Universal partilhou, entretanto, um comunicado onde se insurge contra o que chama de “violação de direitos de autor com recurso a inteligência artificial”.

“Coloca-se aqui uma questão: de que lado da história querem estar todos os que trabalham na indústria musical”, pode ler-se. “Se do lado dos artistas, dos fãs e da expressão criativa humana, se do lado da falsidade, da fraude e de negar aos artistas uma compensação justa”.

Os fãs mostraram-se, porém, mais abertos: houve quem dissesse que esta era “a primeira canção feita por IA que realmente impressiona”, e outros comentaram que “é uma canção do Drake melhor que uma canção do próprio Drake”.

Nem Drake, nem The Weeknd comentaram o sucedido. O tema ainda pode ser escutado, aqui: