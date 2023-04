Rei Carlos III de Inglaterra teve de recorrer a artistas norte-americanos para o concerto da sua coroação

A cerimónia de coroação do rei Carlos III irá ser encabeçada por dois artistas norte-americanos.

Perante a recusa de algumas das maiores estrelas pop do seu país, casos de Adele, Ed Sheeran, Harry Styles ou Elton John, citados pelo site “Consequence”, o monarca viu-se forçado a “importar” os norte-americanos Katy Perry e Lionel Richie, que encabeçarão o espetáculo que terá lugar no Castelo de Windsor, a 7 de maio.

Os Take That, que não deverão atuar com Robbie Williams, são o maior nome britânico de uma lista que conta ainda com Andrea Bocelli, Freya Ridings e Alexis Ffrench.