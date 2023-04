Leonardo DiCaprio foi ao festival de Coachella com Irina Shayk, ex-namorada de Cristiano Ronaldo

Leonardo DiCaprio esteve no primeiro fim de semana do festival de Coachella, em Indio, no estado norte-americano da Califórnia, acompanhado pela modelo russa Irina Shayk, ex-namorada de Cristiano Ronaldo (entre 2010 e 2015( e também antiga companheira do ator Bradley Cooper (2015-2019).

De acordo com o “TMZ”, o ator foi fotografado, ao lado de Irina, numa festa da Levi's e da marca de tequila Don Julio. Apesar de ter passado boa parte do tempo com uma máscara facial, foi visto a falar e a sorrir com a modelo.

Não é a primeira vez que DiCaprio é visto em Coachella: o ator é presença regular no evento. Veja as fotos: