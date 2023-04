Filha de Kanye West e Kim Kardashian sobe ao palco em concerto de Katy Perry

A filha mais velha de Kim Kardashian e Kanye West, North West, foi convidada a subir ao palco durante um concerto de Katy Perry em Las Vegas.

Em declarações ao “Daily Mail”, uma pessoa presente no espetáculo contou que a voz de ‘I Kissed a Girl’ montou uma espécie de “desfile”, em palco, chamando North West a participar. À filha de Kim e Kanye juntaram-se ainda todas as suas amigas.

No concerto estiveram ainda Paris Hilton e Sia, com North West a ser “coroada”, juntamente com outra criança, como a vencedora do “desfile”. Veja o vídeo: