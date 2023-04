Rosalía canta com o namorado Rauw Alejandro no festival Coachella

Rosalía atuou este sábado no festival de Coachella, chamando o seu noivo, o cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, ao palco para interpretar ‘Beso’ e ‘Vampiros’.

Esses dois temas pertencem ao EP “RR”, recentemente lançado, e no qual colaboram juntos. O casal anunciou o seu noivado este ano.

Durante o espetáculo em Coachella, Rosalía interpretou ainda ‘Heroe’, tema de Enrique Inglesias, para além de vários temas do seu último disco, “Motomami”. Em junho, a artista catalã estará no Porto, para atuar no Primavera Sound.

Veja o vídeo: