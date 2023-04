Recordar é viver: o dia em que o baixista dos Rage Against the Machine foi preso por interromper os Limp Bizkit nos prémios da MTV

Eminem gritava "salta, salta", os Limp Bizkit não sabiam bem o que fazer, com Fred Durst a exclamar "temos aqui um maluco", mas Tim Commerford, dos Rage Against the Machine não saiu de onde estava.

Na cerimónia dos MTV Video Music Awards, em 2000, o baixista resolveu interromper o discurso de agradecimento de Durst e companhia, pela vitória na categoria de Melhor Vídeo de Rock, empoleirando-se no cenário.

"Queria deitar aquilo abaixo. Na minha cabeça, só imaginava a estrutura toda no chão. Queria que as pessoas vissem destruição", disse Commerford em declarações à MTV. O músico passou uma noite na prisão, declarou-se culpado de "conduta desordeira" e foi libertado.

Os Rage Against the Machine estavam igualmente nomeados para o prémio de Melhor Vídeo de Rock, com 'Sleep Now in the Fire', mas, tal como Kid Rock, Korn e Metallica, acabariam por ver o galardão fugir para as mãos dos Limp Bizkit pelo videoclip de 'Break Stuff'.