José Cid: “Coitadinho do Roger Waters. Tem a voz toda destruída e apoia pessoas que atacam infantários e escolas”

Rita Carmo

Convidado, com Tozé Brito, da edição desta semana do podcast Posto Emissor, José Cid aborda a sua longevidade em palco. Mais velho que Roger Waters, o veterano ex-Pink Floyd que no mês passado passou por Portugal, Cid não o poupa em críticas. “Tem posições políticas asquerosas”

Há 29 minutos