Beyoncé na lista da “Time” das pessoas mais influentes de 2023

Beyoncé foi apontada, pela revista “Time”, como uma das pessoas mais influentes de 2023.

A produtora Honey Dijon, que colaborou com Beyoncé em “Renaissance”, escreveu uma nota na qual descreve a cantora como “uma das maiores artistas negras dos nossos tempos”.

Para Honey Dijon, “Renaissance” foi “um momento histórico, não só para a música de dança, mas também como celebração das bases da música negra”.

“Ela criou música que celebra todas as facetas da música negra, incluindo as contribuições gigantes da comunidade gay e queer. E depois tornou-se na artista com mais Grammys da história”, acrescentou. “A sua coragem, o seu talento, a sua beleza e a sua criatividade continuarão a influenciar e inspirar artistas negras durante milénios”.

Da lista fazem ainda parte nomes como Salman Rushdie, Lula da Silva, Lionel Messi e Olena Zelenska, bem como a também a artista do universo musical Doja Cat.